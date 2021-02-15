النفط يرتفع الى أكثر من 63 دولارا للبرميل

2021/02/15 | 08:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني ووسط شح الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة وفي ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة بالإضافة إلى التفاؤل حيال تقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا والتحفيز التي تتبنها الإدارة الأمريكية.

وفي تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 1.38% لتتداول عند مستويات 60.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.98$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 59.47$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم نيسان/أبريل المقبل 1.18% لتتداول عند 63.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.83$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 62.43$ للبرميل.



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