نائب عن صلاح الدين: القرار السياسي أحد اسباب الخروقات الامنية

2021/02/15 | 08:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، ان القرار السياسي تسبب في احداث الخروق الامنية في المحافظة، لافتا الى ان القضاء على الارهاب يحتاج الى جهد استخباري عالي المستوى وتقنيات حديثة وعدم تدخل السياسة بالملف الامني.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “العمل الاستخباري ضاع في صلاح الدين على الرغم من وجود شخصيات كفوءة عملت باخلاص في هذا المجال، لكنها واجهت حربا من بعض الاطراف السياسية واخرجوا من المحافظة بحجج واهية”.واضاف ان “الصراع السياسي قضى على الجهد والقرار الامني داخل المحافظة، بسبب محاولة بعض السياسيين تحقيق مكاسب من خلال هذه التدخلات”.وبين ان “ضبط الامن بحاجة الى تقنيات حديثة وتوفير اجهزة رصد الكترونية ووسائل تنصت على المجاميع الارهابية فضلا عن الكاميرات المتطورة، والاهم من ذلك ابعاد الملف الامني عن الصراع والتدخل السياسي لضمان عدم ضياع الجهود الامنية”.



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