لا توافق سياسي لتمرير قانون يخدم شريحة كبيرة من المواطنين

2021/02/15 | 08:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاثنين، عن غياب التوافق السياسي على تمرير قانون تسوية السكن العشوائي، مبينة ان هذا القانون يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.وقالت عضو اللجنة منى العبيدي في تصريح صحفي، إن “غياب التوافق السياسي داخل البرلمان يمنع التصويت على قانون تسوية السكن العشوائي، برغم انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين”، مبينة ان “اللجنة اقامت الكثير من الورش مع ممثلي الامم المتحدة والمختصين بهذا الشأن للخروج بصيغة مقبولة لدى الجميع”.وقدرت احصاءات رسمية صادرة من وزارة التخطيط عدد المساكن العشوائية في البلاد بـ 521 الفا و947، بينما وصل عدد ساكنيها الى ثلاثة ملايين و292 ألفا و606 […]

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