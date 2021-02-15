2021/02/15 | 09:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، استخدام أكثر من 70 ألف جهاز تحقق خلال الانتخابات المقبلة، فيما أشارت إلى أن نسبة دقة البصمة للناخبين في تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ 100%.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانــــة الغــــلاي في تصريح صحفي، إن “عــــدد أجهــــزة التحقــــق تبلــــغ 70 ألفا و704 أجهزة، في حين يبلغ عدد أجهزة الفرز نحو 63 ألــــف جهاز”، مبينة أن “المفوضية ستســــتخدم أجهزة تحقق جديدة مــــع الإبقاء على أجهــــزة الفرز والعــــد الإلكتروني”.وأضافــــت أن “تلك الأجهزة تتميز بوجود مدة شحن كافية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز الاقتراع، وأن نســــبة دقة البصمة فــــي تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تستعين بأكثر من 70 ألف جهاز مقاوم لانقطاع الكهرباء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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