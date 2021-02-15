الامن النيابية تحذر من مؤامرة تحاك ضد العراق وتدعو للتحرك الفوري

2021/02/15 | 09:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق، وجود مؤامرة تجاه البلاد نظرا لحجم القوات التركية الداخلة للشمال، داعية الحكومة الى التحرك الفوري ووقف تلك...

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