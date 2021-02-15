الخارجية الأمريكية تعلق على مقتل 13 تركياً شمال العراق

2021/02/15 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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نددت وزارة الخارجية الأمريكية، بقتل 13 تركياً خطفهم عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة تستنكر قتل مواطنين أتراك في كردستان العراق".

وأضاف أنه "إذا صحت التقارير التي تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الإعدامات، التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة، وقعت خلال عملية عسكرية تركية ضد الحزب قتل فيها 50 مسلحا.

وكانت أنقرة قد انتقدت أمس ما وصفته بـ"صمت العالم" إزاء تصرفات حزب العمال الكردستاني.

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