النفط يواصل الارتفاع وبرنت يحقق أعلى سعر له منذ عام

2021/02/15 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار النفط العالمية، الاثنين (15 شباط 2021)، ارتفاعاً مستمراً، مع تواصل التطيعم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وارتفع خام برنت إلى 63.52 دولاراً للبرميل محققاً أعلى سعر له لأول مرة منذ عام، بعد انهيار أسعار النفط العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار - بنسبة 1.27 بالمئة، إلى 60.47 دولارا للبرميل.

ومنذ بداية شباط الحالي، ارتفعت أسعار النفط بشكل شبه مستمر حتى يوم الأربعاء الماضي، 10 شباط.

يشار إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي، هو "إجراءات تحالف "أوبك +" بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد الخام بعد بدء استخدام اللقاحات في عدد من دول العالم.

وفي كانون الثاني المنصرم، وافقت بعض دول "أوبك +" على خفض الإنتاج في فبراير ومارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل في السعودية.

كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه خفضت منظمة "أوبك"، في وقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

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