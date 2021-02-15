الكاظمي يؤكد اعتقال قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد ويتوعد من اغتالوا هشام الهاشمي

2021/02/15 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (15 شباط 2021)، القبض على العصابة التي اغتالت الصحفي أحمد عبد الصمد وآخرين في البصرة.وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إن "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".وأردف: "‏قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين ..



العدالة لن تنام".

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