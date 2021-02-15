الدوري الايطالي .. الانتر يعتلي صدارة الكالتشيو بثلاثية في شباك لاتسيو

2021/02/15 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق إنتر ميلان فوزًا سهلاً على ضيفه لاتسيو، بنتيجة (3-1)، مساء امس الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.سجل ثلاثية النيراتزوري، روميلو لوكاكو "هدفين" بالدقيقة (22) من ركلة جزاء و(45)، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة (64)، بينما أحرز جونزالو اسكالانتي هدف لاتسيو في الدقيقة (61).وقفز إنتر لصدارة ترتيب الكالتشيو منفردًا بها برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف ميلان، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة بالمركز السادس./انتهى9

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