بالوثيقة ... الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر تعليمات اللجنة العليا للسلامة الوطنية بشان التعليم في المدارس والكليات

2021/02/15 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعليمات اللجنة العليا للسلامة الوطنية بشأن التعليم في المدارس والكليات لتنفيذها .وذكر بيان للامانة العامة " ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا) قررت في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱ / ۰۲ / ۱۳ ، ان يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيا بدءا من ۲۰۲۱ ، / ۲ / ۱۸ ولغاية ۲۰۲۱ / ۰۳ / ۰۸ ، قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي للمرض ليحدد بعدها موعد الامتحانات الحضورية للمراحل كافة، ويستثنى من ذلك المراحل النهائية لطلبة كليات الطب البشري./انتهى9

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