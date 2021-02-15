التخطيط والبنك الدولي يبحثان برنامج تمكين الشباب

2021/02/15 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحثت وزارة التخطيط والبنك الدولي، تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج تمكين الشباب في العراق.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم عقد جولة مكثفة من المباحثات والمناقشات بين الفريقين الفنيين من الوزارة والبنك الدولي، حول طبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في عدد من المجالات".

وأضافت أن "وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان ترأس الاجتماع وحضره مدير عام التعاون الدولي والاستثمار الحكومي وستراتيجية التخفيف من الفقر، ومعاون مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي، وعدد من المعنيين، بينما مثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان والوفد المرافق له".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة، مشروع المسح الاقتصادي والاجتماعي الثالث للأسرة في العراق، الذي تنوي وزارة التخطيط تنفيذه خلال العام الحالي 2021، وكذلك جرت مناقشة البرنامج التدريبي للشمول الاقتصادي، الذي سيتم تعشيقه مع مسارات ستراتيجية التخفيف من الفقر من خلال إيجاد فرص عمل مستدامة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر تطوير المهارات والقدرات الفنية للشباب، ومنحهم قروض ميسرة، تمكنهم من إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل ومستدامة.

وأوضح بيان الوزارة، أن "فريق البنك الدولي أبدى استعداده العالي للعمل المشترك مع وزارة التخطيط، وإمكانية تمويل عدد من المشاريع المهمة، بما يخدم تحقيق التنمية البشرية في العراق".

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