2021/02/15 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أن التقديم على السلف للموظفين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه “مستمر في منح السلف للموظفين في عدد من الفروع المخصصة للمنح”.واشارإلى أن “آلية التقديم على السلفة من الفروع الكترونية واستلامها في نفس يوم التقديم وبطريقة سريعة وسلسلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح جديد من مصرف الرافدين حول السلف والقروض للموظفين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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