2021/02/15 | 09:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، إمكانية سد العجز الحاصل في مشروع موازنة العام الحالي، من فارق سعري النفط المعتمد في الموازنة المذكورة والسعر الحالي.وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “السعر التحفظي الذي يجب أن يكون عليه سعر النفط في موازنة 2021 هو (48) دولاراً للبرميل الواحد، بينما السعر الذي وضعته الحكومة (42) دولاراً للبرميل الواحد، وما أقرته اللجنة المالية النيابية هو (45) دولاراً وفق التصويت داخل اللجنة، إلا أن هذا السعر فيه مفارقة كبيرة في ظل ارتفاع سعر البرميل إلى 62 دولاراً للبرميل، أي بفارق 17 دولارا للبرميل الواحد، وهذا الفارق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية تقدر حجم فارق أسعار النفط..



وتعليق من مستشار رئيس الوزراء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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