العمليات التركية في العراق: خوف من التوغل

2021/02/15 | 09:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

يعيش سكان قریة «سياني» الواقعة في سفوح جبل كاره شمالي محافظة دهوك هدوء حذرا بعد اربعة ايام من المواجهات الدامية بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني، وسط مخاوف من معاودة الجيش التركي التوغل في مناطقهم.

ويقول أحد سكان القرية ويدعى عماد كيلكي، إن «منطقة سفوح جبل كاره تشهد هدوء ملحوظا بعدما أعلنت تركيا انهاء عملياتها العسكرية في المنطقة»، مشيرا الى أن «سكان المنطقة يخشون العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية تحسبا لتعرضهم للقصف التركي».

وأوضح كيلكي أن «طائرات المراقبة تجوب سماء المنطقة بشكل متواصل ويخشى المواطنون الخروج الى الحقول والمراعي».

اما حسين صالح (30 عاما)، وهو من اهالي قرية سياني، يقول «كنا شبه محاصرين في قريتنا ولم نستطيع ممارسة اعمالنا»، مشيرا الى أن «ازير الطائرات الحربية التي كانت تجوب السماء باستمرار وصوت القصف لن يتوقف».

ويضيف صالح، أن «هذه الاوضاع اثارت الذعر بين السكان خصوصا النساء والاطفال»، لافتا الى أن «استمرار هذا الوضع سيجبرهم على الهجرة»، داعيا الجيش التركي ومسلحي العمال الكردستاني الى «خوض معاركهم داخل تركيا والكف عن جعل منطقتهم ساحة للحرب».

وتقع قرية سياني في سفوح جبل كاره الواقع شمال مركز محافظة دهوك الذي يعد من احدى الجبال الكبيرة في المنطقة ويبلغ ارتفاعه 2151 مترا، وتعد قمته موقعا سياحيا طبيعيا، حيث يشرف شمالا على مصايف، سولاف، آشاوه، آنيشكي وبامرني.

وتبعد منطقة جبل كاره أكثر من 38 كم من الحدود العراقية التركية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الاحد، انتهاء عملية «مخلب النسر-2» في منطقة غارا شمالي العراق.

من جهتها أعلنت قيادة الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني اضطرار الجيش التركي للانسحاب من منطقة كاره شمالي محافظة دهوك «بعد فشل عملياتها»، مؤكدة مقتل أفراد في المخابرات والجيش والشرطة الاتراك.



وأطلقت وزارة الدفاع التركية عملية «مخلب النسر 2» ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، مشيرة إلى أن «هدف العملية يتمحور حول رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد»، فيما قال حزب العمال المعروف اختصارا بـ»البي كه كه» أن قواته أبعدت الجيش التركي عن منطقة «كارا» بعد تنفيذه إنزالا جويا.

من جانبه، دعا النائب الإيزيدي عن محافظة نينوى حسين نرمو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار و»نزوح الكثير من السكان» إثر التهديدات التركية باجتياح القضاء.

وقال نرمو إن «هنالك خوف وقلق كبير في سنجار وعزوف عن العودة بالنسبة للعوائل النازحة، كما أن الكثير من العوائل بدأت تترك قراها في مناطق سنوني ودوميز والمجمع نتيجة التهديدات التركية باجتياح القضاء».

وأضاف، أن «على البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع وإيصال رسالة تطمينية للأهالي لأن الوضع الأمني مربك جدا، وأهالي سنجار لا يتحملون مزيدا من الويلات بعد التي تعرضوا لها على يد تنظيم داعش».

وطالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى بـ»تعزيز تواجد القوات الأمنية في تلك المناطق خاصة على الشريط الحدودي مع سوريا وإيلاء اهتماماً خاصاً بأهالي سنجار والمكون الإيزيدي لأن أي اعتداء يقع عليهم يعد تجاوزاً على سيادة العراق».

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح، في الأسابيع الماضية، باجتياح قضاء سنجار في محافظة نينوى «فجأة ذات ليلة»، لضرب حزب العمال الكردستاني الذي ينفي تواجده في القضاء، قبل أن تطلق تركيا عملية عسكرية في العاشر من شباط الجاري باسم «مخلب النسر 2» ضد أهداف للحزب في محافظة دهوك.

إلى ذلك، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إزاء «معلومات استخبارية مؤكدة بأن الجيش التركي سيهاجم جبل سنجار»، فيما أشار إلى أن القوات العراقية بما فيها الحشد الشعبي «قادرة على الدفاع عن تراب الوطن»، وهو ذات الموقف الذي أعلنته حركة «عصائب أهل الحق».

وجددت العمليات المشتركة، أمس الأحد، التأكيد على أن قضاء سنجار «خالٍ من المظاهر المسلحة».

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