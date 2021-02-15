القاضي زيدان واللامي يبحثان سبل ضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي

2021/02/15 | 09:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أمس الأحد، السبل لضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي

وذكر القضاء الاعلى في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان زيدان استقبل اللامي وبحثا «توفير السبل اللازمة لضمان تهيئة بيئة آمنة للعمل الصحفي بما يمكن الاعلاميين من ممارسة عملهم».

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