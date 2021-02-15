2021/02/15 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان القوات الامنية القت القبض على “عصابة الموت” في محافظة البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على “تويتر”، ان “عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية”.

‏واضاف، ان “قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين ..



العدالة لن تنام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تطيح بـ”عصابة الموت” في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تطيح بـ”عصابة الموت” في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).