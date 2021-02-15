الرافدين يصدر بياناً بشان رواتب الموظفين

اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على السلف للموظفين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف مستمر في منح السلف للموظفين في عدد من الفروع المخصصة للمنح”.
وأشار الى ان “الية التقديم على السلفة من الفروع الكترونية واستلامها في نفس يوم التقديم وبطريقة سريعة وسلسلة”.
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