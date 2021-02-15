2021/02/15 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على السلف للموظفين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف مستمر في منح السلف للموظفين في عدد من الفروع المخصصة للمنح”.

وأشار الى ان “الية التقديم على السلفة من الفروع الكترونية واستلامها في نفس يوم التقديم وبطريقة سريعة وسلسلة”.

التالي

منذ 13 ساعة

الاعلام الرقمي: 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

منذ 13 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 368 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 15 ساعة

الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن “سقوط مصعد” في مستشفى الموصل العسكري

منذ 16 ساعة

التخطيط والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي

منذ 17 ساعة

التربية تصدر توضيحاً بشأن موضوع الامتحانات

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 19 ساعة

العراق يبدأ بإجراءات الفحوص المختبرية للكشف عن تحورات كورونا

منذ 20 ساعة

مقترح لتأجيل امتحانات نصف السنة إلى الـ13 من شهر آذار المقبل

منذ 22 ساعة

التقاعد توضح حقيقة إضافة شهادة الإعدادية للمحالين سابقاً

منذ 22 ساعة

إيقاف صلوات الجمعة بسبب الاجراءات الصحية (وثيقة)

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر بياناً بشان رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر بياناً بشان رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).