الكاظمي يؤكد اعتقال العصابة التي ارعبت اهل البصرة

2021/02/15 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على العصابة التي اغتالت الصحفي أحمد عبد الصمد وآخرين في البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.

‏واضاف: قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين..العدالة لن تنام.

PUKmedia اعلام رئاسة الوزراء

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