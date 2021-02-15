توضيح حكومي جديد بشأن رواتب المتقاعدين

2021/02/15 | 09:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

نفت هيئة التقاعد الوطنية، إضافة شهادة الإعدادية للمحالين سابقاً على التقاعد.

وذكرت الهيئة في بيان أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن إضافة شهادة الاعدادية وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين سابقاً ومراجعة الهيأة في هذا الشأن".

وأوضحت الهيئة أنه "لا صحة لتلك الأخبار المتداولة وعدم مراجعة الهيأة بهذا الخصوص"، داعية الى "متابعة الصفحة الرسمية لهيأة التقاعد الوطنية فقط في نشر الاخبار والمستجدات".

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