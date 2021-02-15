نائب: الاحزاب ابتعدت عن المطالبة باخراج القوات الاجنبية

2021/02/15 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاصبين النائب المستقل باسم خزعل، ان الاحزاب ابتعدت عن المطالبة باخراج القوات الاجنبية من العراق، لافتا الى ان ابتعاد الاحزاب عن هكذا مطلب اثبت ان مطالبها كانت عبارة عن استعراض برلماني فقط لم يطبق منه شيء على ارض الواقع.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية ماهو الا ضجة اعلامية فقط من دون ان يترتب عليها اي شيء، وحتى الاحزاب التي دعت لاخراج تلك القوات فأنها لن تطالب بتطبيق هكذا قرار”.واضاف ان “المطالبة باخراج القوات الاجنبية كانت عبارة عن استعراض برلماني، حيث بقي الوضع على ماهو عليه من دون اي تنفيذ لاخراج القوات الاجنبية”.واوضح ان “الاحزاب التي تنادي باخراج القوات الاجنبية تولدت لديها وجهات نظر اخرى وذهبت باتجاه اخر بعيدا عن المطالبة بتنفيذ القرار البرلماني القاضي باخراج القوات الاجنبية من البلاد”.انتهى 25ن

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