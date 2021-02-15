سجلت رقما قياسيا جديدا.. بيتكوين تلامس حاجز الـ 50 ألف دولار

2021/02/15 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقتربت قيمة عملة "البيتكوين" من حاجز الـ 50 ألف دولار أميركي، لتواصل بذلك العملة الرقمية نتائجها الإيجابية الصادمة.

وسجلت "بيتكوين" أمس الأحد، 14 شباط 2021، 49,714 دولارا قبل أن تعاود انخفاضها محافظة على ارتفاع بلغ 4 في المئة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث دفع المستثمرون أسعار "البيتكوين" للارتفاع أواخر العام الماضي وبداية السنة الحالية، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في آذار 2020، ليضعف ذلك الدولار بشدة ويزيد من جاذبية العملة الرقمية.

كذلك ساهم تبني عدد من العلامات التجارية البارزة في قطاعات مختلفة من الأعمال للعملة الرقمية إلى ارتفاع قيمتها، ومن بين الذين أعلنوا دعمهم للبيتكوين، شركة "تسلا" التي قالت الأسبوع الفائت إنها ستقبل قريبا العملة الرقمية في شراء سياراتها، مشيرة إلى احتفاظها بجزء من رأس مالها على هيئة تلك العملة بدلا من الأموال التقليدية.



وكانت شركة "ماستر كارد" قد أعلنت في وقت سابق أيضا أنها ستدعم "عملات رقمية محددة" مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام.

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