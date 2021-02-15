التربية تدرس مقترحا لمعالجة امتحانات نصف السنة.. ’لا نية لتأجيل الدوام’

2021/02/15 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعدت وزارة التربية، الاثنين، تأجيل العام الدارسي الحالي، بينما تدرس مقترحا لمعالجة امتحانات نصف السنة.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي، للصحيفة الرسمية، وتابعته (ان ار اتي عربية)، 15 شباط 2021، إن "خبراء الوزارة يدرسون مقترحا يتضمن تخصيص ايام لاجراء امتحانات نصف السنة للمراحل الدراسية الابتدائية الست"، مبينا ان "المقترح ان يكون الاسبوع الاول لمرحلة الاول الابتدائي، والاسبوع الثاني لامتحانات الصف الثاني الابتدائي، والذي يليه للثالث الابتدائي وهكذا".

واضاف أن "الموافقة على المقترح من قبل هيئة الرأي، تتوقف على الموقف الوبائي لجائحة كورونا للمدة من الـ 18 من الشهر الحالي ولغاية 13 من اذارالمقبل"، مؤكدا انه "في حال حصول زيادة بأعداد الاصابات سيجري الاعلان عنه لاعتماده".

وبشأن المرحلتين المتوسطة والاعدادية، كشف القيسي عن "رفع مقترح باجراء امتحانات نصف السنة الكترونيا عبر المنصات بالتنسيق بين الادارات المدرسية والطلبة لكون اعمارهم تسمح باداء الامتحانات الكترونيا لهم".

وبشأن انباء تأجيل العام الدارسي، اكد "عدم وجود نية للوزارة بتأجيله أوالغائه، بيد انها ستفعل في حال طلب اللجنة الوطنية للسلامة منها ذلك تحقيقا للمصلحة العامة".

وناشد القيسي "المؤسسات الاعلامية ووزارة الصحة والاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال، بمساندة وزارة التربية في دعم التعليم الالكتروني من خلال تخصيص ساعات من البث المباشر لبث دروس للطلبة في المواد العلمية لكون الوزارة تعمل جاهدة من اجل تغطية جميع الدروس الكترونيا".

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