مستشار الكاظمي: ارتفاع النفط سيدفع الحكومة لموازنة تكميلية

2021/02/15 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الاثنين، أن أسعار النفط عندما تتفوق بشكل كبير وتسد العجز، ستكون هناك موازنة تكميلية في منتصف العام، وتجري إعادة النظر في الموازنة.

وقال صالح في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الموازنة العامة منذ عام 2004 الى 2019 تبنى على أسعار تخمينية، باستثناء عامي (2014 و2020)، إذ لم تكن هناك موازنة، وسعر برميل النفط يأتي متحفظاً في الموازنة ويولد عجزا افتراضيا ويحتاج الى تنظيم”.

وأضاف، أن سد “العجز يأتي عن طريق الاقتراض الخارجي أو الداخلي، ولكن الإيرادات النهائية للموازنة، نتيجة فروقات أسعار النفط أو ريوع النفط،عادة ما تطفئ جزءا من الاقتراضات وتحل محلها، واحتمال أن يسد العجز، وبالتالي يصبح هناك فائض”.

وأوضح، أن “أسعار النفط عندما تتفوق بشكل كبير وتسد العجز، ستكون هناك موازنة تكميلية في منتصف العام، وتجري إعادة النظر في الموازنة، وهذا ما موجود في قانون الادارة المالية”.



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