2021/02/15 | 09:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران خلال الأسبوع الجاري.وقال المتحدث باسم منظمة الطيران الإيراني محمد حسن ذيبخش، وفقا لما نقلته وكال “أنباء فارس”، الإيرانية، إن “رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الاسبوع الجاري بين البلدين مع التزام البروتوكولات الصحية ولا مانع من اصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية الى العراق”.وأضاف، “بعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من إيران إلى العراق”.وتابع، “وفي ضوء التوافقات الحاصلة بين البلدين، فقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين طهران – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).