دقة البصمة 100%.. المفوضية تكشف عن 70 الف جهاز تحقق في الانتخابات المقبلة

2021/02/15 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، عن استخدام أكثر من 70 ألف جهاز تحقق خلال الانتخابات المقبلة، مبينة أن نسبة دقة البصمة للناخبين في تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ 100 % .

وقال المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد أجهزة التحقق تبلغ 70 ألفا و704 أجهزة،في حين يبلغ عدد أجهزة الفرز نحو 63 ألف جهاز”،منوهةً بأن “المفوضية ستستخدم أجهزة تحقق جديدة مع الإبقاء على أجهزة الفرز والعد الإلكتروني».

وأضافت الغلاي، أن “تلك الأجهزة تتميز بوجود مدة شحن كافية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز الاقتراع وأن نسبة دقة البصمة في تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ 100 %، إذ ستظهر بصمات الناخب في شاشة جهاز التحقق لغرض الإسراع في عملية المطابقة».

وتابعت أن “برامجيات الأجهزة صممت ونظمت لتلائم الأجواء العراقية،مع التحديث على البرامجيات بمايتناسب مع القانون الجديد،فضلاً عن تجاوز جميع المشكلات في البرامجيات الجديدة للتصويت بكل نزاهة وعدالة».

وأكدت الغلاي “إكمال عملية إعادة تأهيل وصيانة أجهزة تسريع النتائج وأجهزة إرسال البيانات، بالتعاون مع شركة (ميرو) الكورية المصنعة لها، التي عقدت ورشة تدريبية حول صيانتها للموظفين الفنيين المختصين في المفوضية الذين سيقومون بدورهم بمهمة تدريب باقي الموظفين المختصين في مكاتب المحافظات الانتخابية وبشكل هرمي».



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