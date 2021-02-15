'عصابة الموت' في قبضة القوات الامنية بالبصرة

2021/02/15 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان القوات الامنية القت القبض على "عصابة الموت" في محافظة البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، ان "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

‏واضاف، ان "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين ..



العدالة لن تنام".

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