نائب:رواتب الموظفين خاضعة لضريبة الدخل

2021/02/15 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الاثنين، ان الغاء استقطاعات الرواتب في قانون موازنة سنة 2021، لا تعني عدم الذهاب نحو ضريبة الدخل.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب العراقي، الغى فقرة استقطاعات الرواتب في قانون موازنة سنة 2021، بشكل مباشر، لكن قضية فرض ضريبة الدخل، هو قانون موجود ومعمول به والعمل به هو من صلاحيات الحكومة العراقية، فهي لها حق فرض هكذا ضريبة على الموظف من عدمه”.وبين الشبكي، ان “فرض ضريبة الدخل، تكون فقط على الراتب الاسمي، ومن راتبه الاسمي عالي، ولهذا اثاره ستكون قليلة جداً على الموظف، خصوصاً إنها لا تشمل الموظف البسيط وانما فقط اصحاب الدرجات العليا والخاصة”.وأضاف، انه “تم تعويض فارق الخمسة ترليون الذي كانت تضيفه الاستقطاعات للموازنة، من خلال المناقلات وكذلك تقليل النفقات غير الضرورية، كما هذا الأمر ساهم بشكل كبير في تخفيض قيمة العجز في الموازنة ككل”.

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