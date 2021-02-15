خلاف على 'طيور' يتسبب بمقتل واصابة شخصين في بغداد

2021/02/15 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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القت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد بالتعاون مع اللواء الرابع شرطة اتحادية القبض على متهم أقدم على اطلاق النار باتجاه شخصين قتل أحدهما واصاب الآخر.

وبينت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه بعد ورود اخبار بالحادث تم تدوين أقوال الشخص المصاب وعلى الفور تم التحرك والقاء القبض على احد المتهمين".واوضح ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار بسبب خلاف سابق على مجموعة (طيور) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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