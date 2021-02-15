2021/02/15 | 10:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).