2021/02/15 | 10:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس

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