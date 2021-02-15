وفاة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق روز نوري شاويس

2021/02/15 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي، اليوم الاثنين، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس اثر معاناة مع المرض.

وبحسب وسائل اعلام كردية، فإن شاويس توفي، في احدى مستشفيات اربيل اثر معاناة مع المرض عن عمر ناهز 74 عاماً.

يذكر أن شاويس تولى رئاسة برلمان إقليم كردستان وشغل مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

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