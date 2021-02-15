معرض الكتاب بجامعة كركوك

2021/02/15 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار ( نقرأ لنرتقي ) وبرعاية الدكتور صباح احمد اسماعيل رئيس جامعة كركوك اقام البيت الثقافي في كركوك بالتعاون مع مديرية الاقسام الداخلية بالجامعة يوم الاحد وعلى حدائق جامعة كركوك معرضا للكتاب ضم اكثر من 150 عنوان من اصدارات وزارة الثقافة والسياحة والاثار وكذلك اصدارات البيت الثقافي وبمشاركة مجموعة من المكتبات الاهلية ودور النشر.

افتتح المعرض من قبل الدكتور صباح احمد والاستاذ المساعد نور الدين ابراهيم عبد الله مدير الاقسام الداخلية.

ويأتي هذا المعرض ضمن جهود البيت الثقافي وجامعة كركوك لتشجيع القراءة والمطالعة حيث اثنى رئيس الجامعة على جهود البيت الثقافي ومشاركته الفاعلة في هذا المعرض.

من جانبه اعرب يوسف طيب صالح مدير البيت الثقافي عن سعادته بهذا التعاون المثمر وصولا الى نشر الوعي الثقافي والادبي واعادة الهيبة للكتاب بعد الغزو الالكتروني الكبير والعزوف عن القراءة والمطالعة، مؤكدا ان القراءة وما يرافقها من اطلاع وثقافة هي الأساس في نهضة الشعوب وتقدمها ورقيها وقدم مجموعة من الكتب والاصدارات كهدية من البيت الثقافي الى مكتبة الاقسام الداخلية لكي تعم الفائدة على الجميع.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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