الوفد المفاوض يبدأ اجتماعاته في بغداد

2021/02/15 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يبدأ الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماعاته في العاصمة بغداد.

وقال النائب شيروان ميزرا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان سيجتمع مع النواب الكورد في اللجنة المالية النيابية.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش المواد الخاصة بحصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

هذا ووصل وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، عصر امس الاحد، الى العاصمة بغداد، لاستكمال المفاوضات مع اللجنة المالية النيابية والكتل والاطراف السياسية العراقية، حول حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الزيارت السابقة للوفد الى العاصمة الاتحادية بغداد واجتماعاته مع الحكومة الاتحادية والاطراف ذات العلاقة، تضمنت بحث المعلومات والايرادات المالية النفطية وغير النفطية في اقليم كوردستان، بشكل شفاف، مشيرا الى ان وفد حكومة الاقليم ابدى استعداده للاتفاق وفق الدستور والقوانين الفعالة.

PUKmedia خاص

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