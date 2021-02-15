مفاجاة من الصحة العالمية.. 13 سلالة لكورونا قبل أول ظهور!

2021/02/15 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر كانون الاول من عام 2019، وحتى اليوم، تستمر سلسلة المفاجآت القادمة من ووهان بالخروج للعلن، خصوصاً بعد وصول فريق منظمة الصحة العالمية لمسقط رأس الوباء وفتح التحقيق.

وفي جديد الأبحاث التي يجريها المحققون الباحثون في أصول الوباء في الصين، أنهم اكتشفوا علامات تشير إلى أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في تلك الفترة مما كان يعتقد سابقًا، ما جعلهم يسابقون الزمن من أجل الوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم الصين بفحصها حتى الآن.

فقد أوضح المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، بيتر بن امباريك، في مقابلة مُطولة مع شبكة CNN، أن البعثة وجدت عدة علامات على انتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر/كانون الأول، حيث تأكد الفريق بعد فرصة أتيحت له للتحدث إلى أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه حمل الإصابة، وهو عامل في مكتب بالأربعينيات من عمره، وليس لديه سجل سفر ملحوظ، في 8 ديسمبر/كانون الأول.

ولهذه المعلومة أهمية بالغة، فبحسب الفريق، قد يؤدي الظهور البطيء للبيانات الأكثر تفصيلاً والتي تم جمعها حول رحلة منظمة الصحة إلى الصين إلى زيادة المخاوف التي أعرب عنها علماء آخرون يدرسون أصول المرض من احتمال انتشاره في الصين قبل فترة طويلة من ظهوره الرسمي الأول في منتصف ديسمبر.

فقد أشار امباريك إلى أن الفيروس كان ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر، وهو اكتشاف جديد، مضيفاً أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر/كانون الأول 2019.



وهو ما يعني أن المرض قد يصيب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في المدينة في ذلك الشهر.

كما شرح أن الفريق وسّع من نوع المادة الوراثية للفيروس التي فحصها من حالات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا، موضحاً أن ذلك سمح لهم بالنظر إلى عينات جينية جزئية، بدلاً من مجرد عينات كاملة، ومنه تمكنوا من جمع 13 تسلسلًا وراثيًا مختلفًا لفيروس كورونا لأول مرة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويمكن أن توفر التسلسلات، إذا تم فحصها مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر 2019، أدلة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشي المرض قبل هذه الفترة، والتي يمكن أن تتواجد في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، الذي يُعتقد أنه لعب دوراً في انتشار الفيروس لأول مرة، وأيضاً في أماكن أخرى.

ورفض امباريك استخلاص استنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه السلالات الـ 13 لتاريخ المرض قبل ديسمبر، إلا أن اكتشاف العديد من المتغيرات المحتملة المختلفة للفيروس قد يشير إلى أنه كان ينتشر لفترة أطول من ذلك الشهر فقط، كما اقترح بعض علماء الفيروسات سابقًا.



من المحتمل أن تكون هذه المادة الوراثية أول دليل مادي يظهر دوليًا لدعم مثل هذه النظرية، حيث تعتبر التغييرات في التركيب الجيني للفيروس شائعة وغير ضارة في العادة، وتحدث بمرور الوقت مع انتقال المرض وتكاثره بين البشر أو الحيوانات.



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