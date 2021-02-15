وفاة السياسي الكردي البارز روز نوري شاويس في أربيل

2021/02/15 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن في أربيل، الاثنين، عن وفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس عن عمر 74 عاما.

وذكرت وسائل اعلام كردية، ان شاويس الوزير ونائب رئيس الوزراء الأسبق وافته المنية، صباح اليوم، في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

يذكر ان شاويس شغل عدة مناصب رفيعة في الحكومة الاتحادية كان ابرزها نائب رئيس الوزراء لعدة دورات قبل ان يقيله رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.



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