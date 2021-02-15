2021/02/15 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار صرف الدولار، الاثنين، استقرارا أمام الدينار في الأسواق العراقية لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، اليوم، 15 شباط 2021، في بورصة الكفاح ببغداد، 145,900 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي) بين 145,250 إلى 146,250 دينارا.

البصرة / بورصة

145,900

الموصل / جملة

146,050

اربيل / بورصة

146,000

ميسان / جملة

145,950

ديالى / جملة

146,100

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

100 دولار = 2,500,000 تومان

100 يورو = 121,37 دولار

100 باوند = 138,90 دولار

100 دولار = 701,93 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالميا 1818,90$

سعر برميل نفط الخام برنت 63,58 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 60,80 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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