قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار لهذا اليوم

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شهدت أسعار صرف الدولار، الاثنين، استقرارا أمام الدينار في الأسواق العراقية لليوم الثاني على التوالي.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، اليوم، 15 شباط 2021، في بورصة الكفاح ببغداد، 145,900 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي) بين 145,250 إلى 146,250 دينارا.
البصرة / بورصة
145,900
الموصل / جملة
146,050
اربيل / بورصة
146,000
ميسان / جملة
145,950
ديالى / جملة
146,100
وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
100 دولار = 2,500,000 تومان
100 يورو = 121,37 دولار
100 باوند = 138,90 دولار
100 دولار = 701,93 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصة الذهب عالميا 1818,90$
سعر برميل نفط الخام برنت 63,58 دولار
سعر برميل نفط الخام الاميركي 60,80 دولار
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