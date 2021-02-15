اليمين الشعبوي يؤازر بعضه بعضا: العلاقات الهندية الإسرائيلية نموذجا - نهاد ابو غوش

2021/02/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش لم يكن من شان حادثة تفجير قنبلة بدائية الصنع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن يؤثر قطّ على العلاقات الهندية الإسرائيلية النامية والمزدهرة، أو يعكّر صفوها، لكن الحادثة وفرت مناسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كي يتصل بنظيره الهندي ناريندرا مودي، فيشكره على حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين، وليتبادل الاثنان أطراف الحديث في مجموعة من مجالات التعاون المشترك ......





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