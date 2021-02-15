أنتِ لست سلعة - نادية خلوف

2021/02/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الجمال ...تلك الكلمة التي جعلت المرأة تضطرب في أغلب مراحل حياتها ، ومع أن الجمال هبة للإنسان لكنّ أغلب البشر جميلون بشكل و بآخر، فالجمال هو الحضور الإنساني في هذا العصر.



اليوم يحاول أخصائيو التّجميل أن يجعلوا منك إنساناً تحبّ نفسك أحياناً، وقد تكره نفسك في بعض الأحيان بعد عملية التجميل.التجميل علم مهمّ ، تصور أنّك خلقت بشفة الأرنب، و أجريت لك عملية تجميل ناجحة ، سوف تكون أنت وعائلتك بمنتهى ال ......





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