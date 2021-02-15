2021/02/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف الجمال ...تلك الكلمة التي جعلت المرأة تضطرب في أغلب مراحل حياتها ، ومع أن الجمال هبة للإنسان لكنّ أغلب البشر جميلون بشكل و بآخر، فالجمال هو الحضور الإنساني في هذا العصر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتِ لست سلعة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف الجمال ...تلك الكلمة التي جعلت المرأة تضطرب في أغلب مراحل حياتها ، ومع أن الجمال هبة للإنسان لكنّ أغلب البشر جميلون بشكل و بآخر، فالجمال هو الحضور الإنساني في هذا العصر.
اليوم يحاول أخصائيو التّجميل أن يجعلوا منك إنساناً تحبّ نفسك أحياناً، وقد تكره نفسك في بعض الأحيان بعد عملية التجميل.التجميل علم مهمّ ، تصور أنّك خلقت بشفة الأرنب، و أجريت لك عملية تجميل ناجحة ، سوف تكون أنت وعائلتك بمنتهى ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتِ لست سلعة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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