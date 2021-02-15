2021/02/15 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما جزئيا يوم غد الثلاثاء وغائما ممطررا الاربعاء ، في عموم مناطق البلاد .وذكرت الهيئة في بيان اليوم :" ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، تشتد في بعض الاماكن ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 10 مئوية والعظمى 29 مئوية .واضافت : " ان طقس الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع تساقط امطار ، يتحول الى صحو مساء ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا .والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .و في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس غائما ممطرا مع حدوث عواصف رعدية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس غائم جزئيا الثلاثاء ممطر الاربعاء في عموم مناطق البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس غائم جزئيا الثلاثاء ممطر الاربعاء في عموم مناطق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).