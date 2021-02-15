2021/02/15 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توفي ، اليوم الاثنين ، السياسي الكردي المخضرم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، نائب رئيس الوزراء الاسبق ، روز نوري شاويس، عن 74 عاماً بعد صراع مع المرض.ولد الدكتور روز نوري شاویس في العام 1947 بمدينة السليمانية، وانهى دراسته الجامعية في مدينة الموصل، وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من المانيا.اصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وترأس قائمة الحزب في انتخابات العام 1992، وتسلم منصب نائب رئيس الوزراء في اول تشكيلة لحكومة اقليم كردستان، كما ترأس برلمان كردستان في الفترة من 1999 ولغاية العام 2003.وبعدها شغل منصب نائب للوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري في 2005 ، وفي سنة 2010، أصبح نائب رئيس الوزراء مرة أخرى في حكومة نوري المالكي الثانية ، وفي سنة 2014، تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي.وتقلد العديد من المناصب الحزبية والحكومية الاخرى./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة السياسي الكردي نائب رئيس الوزراء الاسبق روز نوري شاويس / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة السياسي الكردي نائب رئيس الوزراء الاسبق روز نوري شاويس / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).