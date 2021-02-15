مشاهد تعرض للمرة الأولى للشهيد ’سليماني’ داخل ضريح الامام الهادي (ع)

2021/02/15 | 10:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مشاهد مصورة تعرض للمرة الاولى لمراسم نفض الغبار الاخير للشهيد الفريق "قاسم سليماني"، عن الضریح المقدس لعاشر ائمة أهل البيت (عليهم السلام)، الإم...

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