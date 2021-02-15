2021/02/15 | 10:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة القيادي في الديمقراطي الكردستاني "روژ نوري شاويس" بمستشفى في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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