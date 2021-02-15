صحة ذي قار ترد على أنباء وفاة مصابين بكورونا بسبب نقص الأوكسجين

2021/02/15 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

نفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، تسجيل عدد من الوفيات، في مركز الشفاء الخاص بمرضى كورونا، نتيجة لنقص الأوكسجين.

وقال مدير الدائرة سعدي الماجد، في حديث لـ (بغداد اليوم): "بين فترة وأخرى، تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً كاذبة ضد دائرتنا، ضمن حملة ممنهجة تستهدف عمل الكوادر الطبية في المحافظة".

وأوضح: "كان آخرها ما روج عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، من أخبار تشير لوجود نقص في تجهيز الأوكسجين في مركز الشفاء ما أدى إلى تسجيل وفيات".

وأكمل الماجد، أن "ما حصل هو خلل نجم عن تكثف غاز الاوكسجين، وبالتالي حصل خلل في الأنابيب المغذية للأوكسجين، تمت معالجته فور حصوله"، مؤكد أن "المركز لم يسجل أي حالة وفاة نتيجة نقص بالأوكسجين".

وخلال الساعات الماضية، تناقلت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتسجل مركز الشفاء في محافظة ذي قار، عدد من حالات الوفيات بين المرضى المقيمين في المركز، نتيجة نقص التجهيز بالأوكسجين.

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