وزير الدفاع يصل إلى ديالى على رأس وفد أمني رفيع

2021/02/15 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن ديوان محافظة ديالى، الاثنين، عن وصول وزير الدفاع الى بعقوبة على راس وفد امني رفيع.

وقال مدير اعلام محافظة ديالى ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزير الدفاع وصل الى ديوان محافظة ديالى وسط بعقوبة لعقد اجتماع امني مغلق مع المحافظ والقيادات الامنية حيال المشهد الامني العام”.

واضاف بدر،ان” الاجتماع الامني ياتي في اطار دعم جهود الاستقرار في ديالى ومحاربة الارهاب”.

وكانت ديالى شهدت في الاونة الاخيرة سلسلة خروقات امنية خاصة في قاطع حوض حمرين ونفط خانة.انتهى/ 25 ف

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