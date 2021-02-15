كركوك تستقبل وفد أمني رفيع يصل للوقوف على الاوضاع الامنية

2021/02/15 | 10:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وفد امني رفيع، صباح اليوم الى محافظة كركوك، للوقوف على الاوضاع الامنية في المحافظة.وذكر بيان عن وزارة الداخلية في بيان أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي، والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ووفد رفيع المستوى يصلون الى مقر اللواء العشرين في الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك”.واوضح …

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