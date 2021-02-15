تطبيق إلكتروني لحجز المواطنين للحصول على لقاح كورونا

2021/02/15 | 10:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الاتصالات، استضافتها التطبيق الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز المواطنين للحصول على لقاح كورونا.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارته ستستضيف عبر سيرفراتها التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19 والذي ستطلقه وزارة الصحة في الفترة المقبلة لغرض حجز المواطنين للقاح …

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