2021/02/15 | 10:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد توفي السياسي الكردي القيادي في الحزب الديمقراطي ونائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق روز نوري شاويس، اليوم الإثنين، عن 74 عاماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة سياسي كردي شغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة سياسي كردي شغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).