اتهام مدرب جيل فيسنتي بـ”العنصرية” بسبب علاء عباس

2021/02/15 | 10:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداتهم مدرب نادي جيل فيسنتي البرتغالي ريكاردو سواريز، بالعنصرية بسبب عدم استدعائه للمهاجم العراقي علاء عباس في مباراة الفريق الاخيرة بالدوري البرتغالي.وذكرت صحيفة “مينهو” البرتغالية في مقال لها تابعته وكالة/ املعلومة/ أن “الجمهور العراقي علق على صفحات الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المهاجم علاء عباس الذي تم استبعاده من تشكيلة جيل فيسنتي في مباراته الاخيرة”.واوضحت أن “مئات المشجعين العراقيين (وبعض البرتغاليين) عبروا عن عدم رضاهم من خلال التعليقات، متهمين المدرب بـالعنصرية”.واستبعد عباس من مباراة فريقه امام بورتيماو ، في الجولة 19 من الدوري البرتغالي الممتاز.



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