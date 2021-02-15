"نيكي" الياباني يرتفع أعلى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ1990

2021/02/15 | 10:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز "نيكي" مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 1990.

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