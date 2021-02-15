2021/02/15 | 10:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز خام "نايمكس" حاجز 60 دولاراً لأول مرة منذ بداية 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام "نايمكس" يتجاوز 60 دولاراً لأول مرة في 13 شهراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام "نايمكس" يتجاوز 60 دولاراً لأول مرة في 13 شهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).